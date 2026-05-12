Пакистан и Китай обсъдиха напрежението между Иран и САЩ

Ормузкия проток СНИМКА: Ройтерс

Пакистанският външен министър Исхак Дар и неговият китайски колега Ван И обсъдиха регионалните събития и продължаващите опити на Исламабад да посредничи за прекратяване на войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"И двете страни подчертаха значението на запазването на примирието и осигуряването на нормално преминаване през Ормузкия проток", се посочва в изявление на пакистанското външно министерство.

Телефонният разговор се състоя преди планираните преговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, които се очаква да се състоят в Пекин тази седмица, отбелязва агенцията.

