Литва предложи помощ за разминиране в Ормузкия проток

СНИМКА: Ройтерс

Литва би могла да допринесе със средства за разминиране и ресурси за централното командване на потенциална мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток, заяви началникът на отбраната на балтийската страна генерал Раймундас Вайкснорас, цитиран от Ройтерс и БТА. 

„Основно се съсредоточаваме върху изпращането на средства за разминиране и за централно командване“, каза Вайкснорас на пресконференция във Вилнюс.

Държавният съвет по отбрана на Литва, който е председателстван от президента, вчера каза, че е внесъл предложение в парламента страната да изпрати до 40 войници и служители, които да помогнат на САЩ в Ормузкия проток.

Великобритания в събота каза, че ще разположи военен кораб в Близкия изток, като част от подготовка за мултинационални усилия за защита на корабоплаването в протока, веднага щом го позволят условията.

Междувременно литовският президент Гитанас Науседа заяви, че очаква бързо начало на проекти за съвместно военно производство с Украйна, предаде Укринформ.

„Готови сме и сме изключително заинтересовани да използваме най-новите украински технологии и да разработим съвместно производство… Искаме отличните споразумения, които подписахме по-рано, да бъдат приложени на практика, за да можем да предоставим конкретни примери как работи всичко това“, каза Науседа.

Той изрази очакванията си за бързо преминаване към дейности на практика и по време на вчерашната си среща с началника на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов, който посети Литва.

