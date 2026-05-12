Зеленски: Поразихме газови съоръжения в руската Оренбургска област

Украйна порази газови съоръжения в руската Оренбургска област на повече от 1500 километра от украинската граница, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и Ройтерс.

Зеленски каза още, че Киев работи заедно със съюзниците си в Европа, за да разработи технологии за отбрана срещу балистични ракети и добави, че 13 страни и представители от НАТО са участвали в разговори по темата днес.

„Като цяло настоящата позиция на Украйна на фронта, в нашите (удари) с голям обсег и в нашите съвместни резултати с нашите партньори, е на най-високото си ниво от години. Трябва да поддържаме това ниво и да продължим да постигаме резултати“, каза украинският президент във вечерното си видеообръщение.

„Няма победи на единици, нито устойчивост на отделни хора. Трябва да постигнем главната цел, а това е нашата обща цел, от която не се отказваме. Ние не се отказваме от нашата земя, от нашия суверенитет. Благодарен съм на всички украинци, на всички украинки, които са заедно с нас по този път. Украйна трябва да устои във войната, да защити своята независимост, да гарантира сигурността на хората. Това непременно ще се случи“, обобщи държавният глава, цитиран от БТА.