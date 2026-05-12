26 евакуирани от засегнатия от хантавирус кораб дадоха отрицателни проби

Всички 26 пътници, които кацнаха в Нидерландия с първия евакуационен полет от засегнатия от хантавирус круизен кораб „Хондиус", са дали отрицателни резултати за вируса, съобщиха нидерландските власти във вторник.
Полетът от Тенерифе кацна в неделя вечерта, превозвайки пътници и екипаж от „Хондиус". Трима души загинаха на борда на кораба.
Всички 26 човека са преминали задълбочен медицински преглед, според Холандския национален институт за обществено здраве и околна среда.
„От всички на летището бяха взети проби за лабораторни изследвания. Резултатът от теста беше отрицателен", заяви институтът.
„Това означава, че при тези лица не е открит "андски вирус", се добавя в изявлението, като се има предвид щамът на вируса, който може да се предава между хора.
Въпреки отрицателния резултат от теста, пътниците все пак трябва да преминат през карантинни процедури.
По-късно в Нидерландия кацнаха още два репатриращи полета с още 28 евакуирани лица, които също ще бъдат поставени под карантина.