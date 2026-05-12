26 евакуирани от засегнатия от хантавирус кораб дадоха отрицателни проби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всички 26 пътници, които кацнаха в Нидерландия с първия евакуационен полет от засегнатия от хантавирус круизен кораб „Хондиус", са дали отрицателни резултати за вируса, съобщиха нидерландските власти във вторник. Пътници, евакуирани от круизния кораб „Хондиус", засегнат от хантавирус, носят багажа си след кацането си на летището в Айндховен СНИМКА: Ройтерс

Полетът от Тенерифе кацна в неделя вечерта, превозвайки пътници и екипаж от „Хондиус". Трима души загинаха на борда на кораба.

Всички 26 човека са преминали задълбочен медицински преглед, според Холандския национален институт за обществено здраве и околна среда. Пътници, евакуирани от круизния кораб „Хондиус", засегнат от хантавирус, носят багажа си след кацането си на летището в Айндховен СНИМКА: Ройтерс

„От всички на летището бяха взети проби за лабораторни изследвания. Резултатът от теста беше отрицателен", заяви институтът.

„Това означава, че при тези лица не е открит "андски вирус", се добавя в изявлението, като се има предвид щамът на вируса, който може да се предава между хора. СНИМКА: Ройтерс

Въпреки отрицателния резултат от теста, пътниците все пак трябва да преминат през карантинни процедури.

По-късно в Нидерландия кацнаха още два репатриращи полета с още 28 евакуирани лица, които също ще бъдат поставени под карантина.