Подкрепихме Лондон и Париж за мисия, която да отвори Ормузкия проток

България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Инициативата беше обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, която се проведе в продължение на посветената на свободата на корабоплаването в Ормузкия проход среща на държавните лидери през месец април, когато беше постигнато политическо съгласие за провеждането на многонационална отбранителна мисия. В разговорите се включиха представители на над 40 страни членки на ЕС, НАТО и държави партньори. Участие от страна на Министерството на отбраната взе бригаден генерал Любомир Монов, директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране".

България заявява политическа подкрепа за осъществяването на планираната многонационална мисия, която цели да подпомага безопасността на гражданското и търговското корабоплаване, включително чрез дейности по морска сигурност и разминиране. Страната ни подкрепя усилията на международната общност за деескалация на напрежението и насърчаване на стабилността в региона, с цел гарантиране на глобалната икономическа стабилност и енергийната сигурност, като дипломатическите средства и политическият диалог остават водещ приоритет.

Участващите държави ще поддържат координация и прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни, а дейностите на мисията ще се осъществяват единствено при наличие на необходимите условия и в пълно съответствие с международното право и националните законодателства.