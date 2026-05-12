САЩ преговарят за 3 нови военни бази в Гренландия

САЩ провеждат редовни преговори с Дания за разширяване на военното си присъствие в Гренландия, според множество официални лица, запознати с дискусиите. Диалогът между двете страни напредва през последните месеци, съобщава Би Би Си.

Американските власти се стремят да открият три нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания, като се опитват да разрешат дипломатическата криза, предизвикана от президента Доналд Тръмп, когато той заплаши да завземе Гренландия със сила.

През януари американският президент заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия, за да попречат на Русия или Китай да я завземат. Той каза, че това може да стане по „лесния начин" или по „трудния начин".

Белият дом потвърди, че администрацията води преговори на високо равнище с Гренландия и Дания, но отказа да коментира подробностите по преговорите.

Представител на Белия дом посочи, че администрацията е много оптимистична, че преговорите вървят в правилната посока.

Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за допълнителни американски военни бази на острова, а външното ѝ министерство потвърди, че се водят преговори със САЩ.

„В момента тече дипломатически диалог със Съединените щати. Външното министерство няма да дава повече подробности на този етап", каза говорител.

Американски служители са предложили споразумение, при което трите нови военни бази ще бъдат официално определени като суверенна територия на САЩ, според източник, запознат с преговорите.

Базите ще се намират в южната част на Гренландия и ще се фокусират предимно върху наблюдението на потенциална руска и китайска морска активност в зоната на Атлантическия океан между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, известна като GIUK Gap, посочиха още информаторите.

Двете страни все още не са се споразумели официално за нищо и окончателният брой на базите може да се промени. Една от новите бази вероятно ще бъде разположена в Нарсарсуак, на мястото на бивша американска военна база, в която се е намирало малко летище.

Всички други нови военни бази вероятно също ще бъдат разположени на места в Гренландия, които разполагат със съществуваща инфраструктура, като летища или пристанища, които могат да бъдат модернизирани на по-ниска цена, отколкото изграждането на нови съоръжения.