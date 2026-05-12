Русия: Уведомихме САЩ и други страни преди изпитанията на "Сармат"

Русия изпрати необходимите уведомления на САЩ и други страни за изпитанията на междуконтиненталната ракета "Сармат", съобщи за ТАСС прессекретарят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков.

Съгласно международните договорености, за да се избегне ненужно напрежение, при изстрелване на междуконтинентални ракети се изпраща уведомление до други страни чрез Националния център за намаляване на ядрената опасност. Центърът работи в автоматичен режим, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано командирът на руските Стратегически ракетни сили Сергей Каракаев докладва на президента Путин за успешното изстрелване на "Сармат". Руските въоръжени сили планират да разположат на бойно дежурство първия полк, въоръжен с тази междуконтинентална балистична ракета, до края на годината.

Путин отбеляза, че "Сармат" е най-мощният ракетен комплекс в света - четири пъти по-мощен от най-ефективните западни аналози. Обсегът му на действие надхвърля 35 000 км. Ракетата може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, преодолявайки всички съществуващи и многообещаващи системи за противоракетна отбрана.