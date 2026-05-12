Британският вицепремиер: Стармър разполага с пълната ми подкрепа

Британският вицепремиер Дейвид Лами днес заяви, че премиерът Киър Стармър разполага с пълната му подкрепа и добави, че нито един от потенциалните му съперници изглежда не разполага с достатъчно подкрепа, за да отправи сериозно предизвикателство към лидера на лейбъристите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Минаха 24 часа и никой не посмя да излезе напред, за да задейства процесите, които съществуват в партията“, каза той пред репортери пред канцеларията на Стармър на „Даунинг стрийт“.

„Изглежда, че никой не разполага с имената, за да се изправи срещу Киър Стармър и онези, които предлагат той да се оттегли, трябва да кажат кой кандидат би бил по-добър“, добави Лами.