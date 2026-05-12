Доклад разкрива системно сексуално насилие по време на атаката на "Хамас" на 7 октомври

Сексуалното и основаното на пола насилие по време на воденото от „Хамас“ нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г., както и срещу заложниците, държани в Газа, е било „систематично, широко разпространено и умишлено“, според мащабен доклад, публикуван днес от Гражданската комисия за разследване на престъпленията от 7 октомври, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

„Видяхме мълчание и отричане и то много бързо отричане, което ме накара да осъзная, че трябва да съберем доказателствата възможно най-бързо“, заяви д-р Кохав Елкаям-Леви, която ръководи комисията.

Докладът от 300 страници се основава на повече от две години разследване и включва свидетелства на над 430 оцелели, очевидци, бивши заложници, служители на спешните служби, съдебномедицински експерти и семейства на жертви. Комисията е събрала и архив с над 10 000 снимки и видеоклипа, както и приблизително 1800 часа видеозаписи.

Според доклада разследващите са идентифицирали 13 повтарящи се модела на сексуално насилие на различни места, включително района на музикалния фестивал „Нова“, магистрала 232, земеделски общности и военни бази. Сред тях са групови изнасилвания, сексуални изтезания, принудително събличане, сексуално осакатяване и нападения, извършвани пред членове на семействата на жертвите.

В доклада се посочва, че „мащабът, координацията и повторяемостта на действията показват широко разпространена и систематична атака срещу цивилни, при която сексуалното насилие е било умишлено използвано като метод на терор“.

Сред документираните обвинения са генитално осакатяване, изгаряния, убийства, свързани със сексуално насилие, както и посмъртно малтретиране на телата на жертвите. В доклада се казва още, че жертвите са били публично унижавани и че извършителите са записвали и разпространявали кадри от насилието онлайн, което според разследващите е засилило психологическия му ефект.

„В продължение на две години изслушвахме оцелели и свидетели, внимателно анализирахме доказателствата и се сблъсквахме с материали, които често надхвърлят човешкото разбиране“, каза Елкаям-Леви. „Работихме за съхраняването на тези доказателства в специален архив за военни престъпления“, допълва той.

Значителна част от доклада е посветена на периода в плен в Газа след нападението от 7 октомври 2023 г. Въз основа на свидетелства на освободени заложници, комисията стига до заключението, че пленниците са били подложени на изнасилвания, сексуално унижение, принудително събличане и заплахи за принудителен брак, като в някои случаи това е продължавало дълъг период от време.

Докладът посочва също, че както жени, така и мъже са били подложени на сексуално насилие. В някои случаи заложници са били принуждавани да стават свидетели на насилие над други хора или са били заставяни да участват в сексуални действия, включващи членове на семействата им.

Мъж, оцелял след нападението, описва тежко насилие, като неговият разказ, е цитиран в доклада. „Нараниха гениталиите ми… Смяха се, бяха наистина доволни… Бях напълно гол. Правеха с мен каквото си поискат“, казва той.

Комисията заявява, че сексуалното насилие над мъже е било част от същия модел на насилие, основано на пола, използвано за упражняване на контрол, унижение и психологически натиск.

В доклада се подчертава още, че сексуалното насилие не е било изолиран случай, а част от по-широк модел за оказване на психологическо въздействие по време на нападението. Посочват се случаи, при които семейства са получили снимки или видеозаписи на зверствата малко след извършването им.

„Тези действия превърнаха насилието в инструмент за психологическо въздействие, насочено не само срещу жертвите, но и срещу техните семейства и обществото като цяло“, се казва в доклада.

Правният анализ в документа посочва, че описаните действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а в някои случаи може да отговарят и на критериите за геноцидни действия съгласно международното право, в очакване на допълнителна правна оценка.

Комисията призовава за международно признаване на заключенията ѝ и за търсене на правна отговорност от замесените лица. Докладът е разпространен до правителства, парламенти и международни организации.

Елкаям-Леви заяви, че целта на комисията е както документиране, така и търсене на отговорност. „Докладът показва, че сексуалното насилие е било умишлена стратегия, осъществявана с изключителна жестокост“, каза тя.

„Нашето заключение е ясно: сексуалното и основаното на пола насилие е било съществен компонент както на нападението от 7 октомври, така и от периода в плен на заложниците.“

Комисията заяви, че работата ѝ ще продължи с появата на нови свидетелства. „Задачата по документирането не е приключила“, се казва в заключението. „Тя едва започва“, допълва комисията.

Междувременно вчера вечерта Кнесетът одобри законодателство за създаването на специален трибунал за съдебно преследване на обвинените в участие в нападението от 7 октомври. Законодателите разрешиха трибуналът да налага смъртно наказание в най-тежките случаи.

Трибуналът ще разглежда дела срещу приблизително 300 терористи, заловени на територията на Израел по време на нападението, както и срещу заподозрени за участие в отвличания и свързани престъпления.

Терористи, заловени от израелските сили, са признали пред разследващите, че са изнасилвали и малтретирали израелски жени и мъже.

През юли правни експерти представиха първата цялостна правна рамка за съдебно преследване на терористи от „Хамас“ за предполагаемото систематично използване на сексуално насилие по време на нападението от 7 октомври.

Приблизително 1200 души бяха убити, а 251 израелци и чуждестранни граждани бяха взети за заложници в този ден.