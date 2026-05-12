Италиански съд призна за законни родители на дете двама бащи и една майка

Италиански съд постанови решение, с което на 4-годишно дете се признават законно трима родители – двама бащи и една майка. Това е знаков случай в Италия, който предизвика възмущение сред консервативните католици в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението беше съобщено днес от няколко италиански медии и потвърдено от Паскуа Манфреди, адвокат на един от бащите на момчето.

Детето е родено в Германия и живее там с двама мъже, които са сключили брак помежду си. Единият от двамата мъже е биологичният баща на детето. Майката на детето е приятелка на еднополовото семейство, като тя е заченала по традиционния начин и не става дума за сурогатно майчинство.

Небилогичният баща на детето, който е с италианско-германски произход, осиновил детето съгласно германското законодателство, но поискал осиновяването да бъде признато и в Италия. Местните власти са отхвърлили искането, подозирайки, че детето е родено чрез сурогатно майчинство в чужбина – практика, която консервативното правителство на Италия е криминализирало. Апелативен съд в южния италиански град Бари е отменил това решение на местните власти, приемайки, че в случая не е имало сурогатно майчинство. Решението на съда в Бари, което е окончателно, означава, че Италия, подобно на Германия, признава детето да има двама законно признати бащи и една майка.

„Тук не е имало тайно споразумение за сурогатно майчинство. Това е случай на трима души, които всички искат да бъдат родители на това дете, и съдът призна това“, заяви адвокатът Манфреди пред Ройтерс.

Решението на съда датира от януари, но беше широко разгласено в момент, в който Италия отбелязва 10-годишнината от легализиране на еднополовите граждански партньорства.

Католическата организация „Про Вита & Фамилия“, която защитава традиционните семейни ценности, осъди решението на съда в Бари.