Сенатът утвърди Кевин Уорш за член на Управителния съвет на Федералния резерв

Американският Сенат утвърди Кевин Уорш за 14-годишен мандат като член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв, което проправя пътя към поемането на президентския пост в централната банка на САЩ след Джером Пауъл, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Гласуването приключи с 51 гласа „за“ срещу 45 „против“, като единственият демократ, подкрепил кандидатурата на Уорш, беше сенаторът Джон Фетерман от Пенсилвания.

Сенатът вече започна процедурата по утвърждаването на Уорш и за президент на УФР с четиригодишен мандат, като окончателното гласуване може да се състои още утре. Мандатът на Джером Пауъл като президент на УФР изтича в петък.

Кевин Уорш е адвокат, финансист и бивш гуверньор в централната банка. Очаква се той да поеме ръководството на институцията в момент на засилен политически натиск върху независимостта на централната банка.

Президентът Доналд Тръмп многократно настоява УФР да пристъпи към намаляване на лихвените проценти. Администрацията му предприе и действия срещу ръководството на регулатора, включително опит за освобождаване на члена на УС Лиса Кук и разследване срещу Джером Пауъл, свързано с ремонта на сграда на институцията.

Макар Министерството на правосъдието да прекрати разследването, главният прокурор във Вашингтон заяви, че то може да бъде възобновено.

Според източници Пауъл възнамерява да остане член на Управителния съвет на УФР и след края на президентския си мандат заради „правните атаки срещу УФР, които заплашват способността му да провежда независима парична политика“.

Уорш вече заяви, че планира „промяна на режима“ в УФР, включително по-тясна координация с Министерството на финансите и администрацията на Тръмп по отношение на немонетарните политики, както и свиване на баланса на централната банка.

Според него по-малкият баланс би позволил поддържането на по-ниски основни лихвени проценти.

Междувременно скокът на цените на петрола след началото на войната в Иран засили инфлационния натиск в САЩ и намали очакванията за понижение на лихвите през тази година.

Пазарите в момента оценяват вероятността от ново повишение на лихвите до края на годината на около една трета. Настоящият целеви диапазон на УФР за краткосрочните лихви е между 3,50 и 3,75 процента.

Следващото заседание на банката е насрочено за 16–17 юни и вероятно ще бъде първото под ръководството на Уорш.