Макрон демонстрира танцови умения в Кения (Видео)

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон временно пренебрегна строгите дипломатически формалности днес.

Той зарадва хората в Найроби, присъединявайки се към местни изпълнители в енергичен танц под акомпанимента на световния хит Jerusalema по време на официалната си държавна визита в Кения за срещата на върха „Африка-Франция" през 2026 г., съобщава Tuko News. 

Във видеото се вижда как Макрон как се усмихва, аплодира и танцува заедно с изпълнителите по време на културните тържества, посветени на посрещането му в страната. 

Френският лидер участва в традиционни танци на няколко събития, включително изяви в Университета в Найроби и по време на официална церемония по посрещането, на която присъстваха кенийски лидери, студенти и представители на обществеността.

Посещението на Макрон в Кения се случва в момент, когато Франция се опитва да предефинира отношенията си с африканските нации. 

В изказване по време на срещата на върха френският президент подчерта важността на партньорствата, изградени върху взаимно уважение, ангажираност на младежта и споделени възможности, а не върху старите системи на влияние, които дълго време определяха ролята на Франция на континента.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

