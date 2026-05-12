Лондон праща дронове, самолети и кораб за отбранителна мисия в Ормузкия проток

Великобритания обяви днес, че ще предостави безпилотни системи за откриване и обезвреждане на морски мини, изтребители „Тайфун" (Typhoon) и военния кораб „Ейч Ем Ес Драгън" (HMS Dragon) за участие в многонационална отбранителна мисия, насочена към гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Джон Хийли съобщи за ангажимента по време на виртуална среща с повече от 40 свои колеги от държавите, участващи в мисията. По думите му операцията ще започне, когато условията го позволят.

„С [участието на] нашите съюзници тази многонационална мисия ще бъде отбранителна, независима и надеждна", заяви той.

Военният конфликт с Иран ограничи трафика през Ормузкия проток, което доведе до нарушения в износа на петрол и до повишаване на цените на енергията. През протока преминава приблизително една пета от световния петролен трафик.

Британският принос към мисията ще бъде подкрепен с ново финансиране в размер на 115 милиона британски лири (около 155,5 милиона долара), предназначено за дронове за откриване на мини и системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. По този начин Лондон цели да увери операторите на търговски корабни в ангажимента си към свободата на корабоплаването на фона на засиленото напрежение в региона.

Средствата, с които ще участва Лондон, включват безпилотни системи за откриване и обезвреждане на морски мини, високоскоростни безпилотни катери, изтребители „Тайфун" за въздушни патрули и разрушителя за противовъздушна отбрана „Ейч Ем Ес Драгън", който вече е на път към Близкия изток.

В момента Великобритания разполага с над 1000 военнослужещи в региона в рамките на активни отбранителни операции, включително екипи за противодействие на дронове и ескадрили от бойни самолети.