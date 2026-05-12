Шестима са убити при руски удари в Днепропетровска област

Руските сили днес извършиха атаки в Днепропетровска област, при които бяха убити най-малко шестима души, написа в "Телеграм" областният управител Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.

Ханжа каза, че двама души са били убити при удар по жилищна сграда в град Кривой Рог в Централна Украйна. Ранено е било 9-месечно момиченце. Той каза също, че четирима души са загинали, трима са били ранени при атаки с въздушни бомби близо до град Синелникове в същия регион.

Според Укринформ руските войски са атакували Днепропетровска област над 50 пъти днес.