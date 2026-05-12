Тръмп: Нямам нужда от помощта на Си Цзинпин за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще проведе дълъг разговор с китайския президент Си Цзинпин относно войната срещу Иран по време на предстоящото си посещение в Китай, но добави, че не смята, че се нуждае от помощта на Си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не смятам, че се нуждаем от каквато и да било помощ с Иран. Ще спечелим по един или друг начин, по мирен път, или иначе“, каза Тръмп пред репортери на излизане от Белия дом.

„Имаме много неща за обсъждане. Не бих казал, че Иран е едно от тях, честно казано, защото Иран е изцяло под наш контрол“, каза още той.

Лидерите на двете най-големи икономики в света ще се срещнат за разговори лице в лице за първи път от повече от шест месеца в момент, когато се опитват да стабилизират отношенията си, обтегнати заради търговията, американско-израелската война срещу Иран и други области, в които имат разногласия, посочва Ройтерс.

Тръмп заминава за Китай на фона на липсата на решение на конфликта с Иран и безизходицата в преговорите за разрешаването му. Пекин поддържа отношения с Иран и е един от големите потребители на петрола му.

Тръмп се опитваше да окаже натиск върху Китай да използва влиянието си, за да подтикне Техеран да сключи сделка с Вашингтон, за да бъде сложен край на конфликта, който започна с американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари.

Очаква се американският президент да пристигне в Пекин утре, а разговорите да се състоят в четвъртък и петък. Това ще бъде първото му посещение в Китай от 2017 г.