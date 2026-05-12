Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Наистина мисля, че краят на войната в Украйна е много близо", каза Тръмп пред репортери на тръгване от Белия дом за посещението си в Китай. С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин в събота.

Тръмп заяви също, че ще работи за освобождаването на всички останали политически затворници във Венецуела, като изрази доверие във временния президент на страната Делси Родригес. "Ще ги измъкнем всичките. И ще ви кажа, Делси върши страхотна работа. Венецуелският народ е възхитен от случващото се", допълни той, цитиран от Франс прес.

След задържането и отвеждането на бившия венецуелски президент Николас Мадуро от американската армия в началото на януари Делси Родригес прие закон за амнистията, който позволи да бъдат освободени стотици политически затворници. Около 500 обаче все още са зад решетките, твърдят неправителствени организации.

Пред репортерите край Белия дом президентът Тръмп каза също, че инфлацията в САЩ - най-високата от близо три години - "е краткосрочна".

"Щом тази война приключи, ще видите, че инфлацията вероятно ще спадне с 1,5%", заяви той.

Публикуваните днес данни за инфлацията показват, че през април потребителските цени са се повишили с 3,8% на годишна база, което не се е случвало от май 2023 г.