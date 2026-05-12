„Златният купол“, предложен от Тръмп, ще струва 1,2 трилиона долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Независимата Бюджетна служба на Конгреса на САЩ (Congressional Budget Office) изчисли днес, че противоракетният отбранителен щит „Златен купол“ (Golden Dome), предложен от президента Доналд Тръмп, може да струва приблизително 1,2 трилиона долара за разработване, разполагане и експлоатация в рамките на 20 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сумата значително надхвърля оценката от 185 милиарда долара, обявена първоначално от директора на програмата в Пентагона.

Проектът „Златен Купол“ предвижда разширяване на наземните отбранителни системи, включително ракети прехващачи, сензори и системи за командване и управление, както и добавяне на космически компоненти, предназначени да откриват, проследяват и потенциално да унищожават заплахи идващи от орбита. Те ще включват усъвършенствани сателитни мрежи и орбитални оръжейни системи.

Според оценката на Бюджетната служба само разходите за придобиване на системата ще надхвърлят 1 трилион долара, като около 70% от тях ще бъдат свързани с космическия слой за прехващане, което ще представлява система от приблизително 7800 сателита.

Системата ще покрива цялата територия на САЩ, включително Аляска и Хавай, и ще разполага с капацитет за пълно противодействие на атака от регионален противник като Северна Корея.

В същото време Бюджетната служба предупреждава, че системата може да бъде претоварена при мащабна атака от страна на Русия или Китай.

Заповедта за създаването на „Златен купол“, подписана на 27 януари 2025 г., постави амбициозния срок цялостната национална система за противоракетна отбрана да бъде изградена до 2028 г.