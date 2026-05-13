Сенатор на Тръмп заподозря Пакистан, че укрива ирански самолети

Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм изрази възмущение във връзка с публикация в медиите, в която се твърди, че Пакистан, който играе водеща роля в усилията за договаряне на край на войната срещу Иран, е позволил на Техеран да разположи самолет в пакистански бази, предаде ДПА.

„Изобщо нямам доверие на Пакистан", заяви републиканецът по време на изслушване в Сената на министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн. Както Хегсет, така и Кейн отказаха да коментират публикацията.

„Ако наистина имат ирански самолети, разположени в пакистански бази, за да защитят ирански военни активи, това ми подсказва, че трябва да търсим някой друг, който да посредничи", каза Греъм. Той предположи, че това е причината преговорите между Вашингтон и Техеран да са в застой от седмици.

По-рано „Си Би Ес Нюз" съобщи, като се позова на анонимни източници от американското правителство, че Техеран е прехвърлил няколко военни самолета в база близо до Исламабад малко преди американският президент Доналд Тръмп да обяви прекратяването на огъня с Иран в началото на април.

Пакистанското министерство на външните работи отхвърли тази информация и я нарече „подвеждаща" и „търсеща сензация". Дипломатическото ведомство посочи, че няколко ирански и американски самолета са пристигнали в Пакистан след обявяването на прекратяването на огъня, за да окажат подкрепа за логистиката на мирните преговори между двете страни в Исламабад. Някои самолети и екипажи след това останали в страната в очакване на продължаването на преговорите, добави министерството.

Междувременно Тръмп заяви, че няма да сменя Пакистан като посредник. „Те са чудесни", отбеляза той, цитиран от БТА.