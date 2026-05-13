Още 10 британци от круиза с хантавирус ще бъдат карантинирани

Корабът "Хондиус" е акостирал на испанските канарски острови. СНИМКА: РОЙТЕРС

Великобритания съобщи, че още 10 души, които са имали контакт със заразени с хантавирус лица и в момента се намират на отдалечени острови в Атлантическия океан, ще бъдат върнати в Обединеното кралство и поставени в превантивна изолация, предаде Ройтерс.

Става въпрос за британски граждани, сред които има пасажери на круизния кораб "Хондиус", където избухна огнище на опасното заболяване, и медицински служители.

Службата за здравна сигурност на Обединеното кралство посочи, че хората от групата, чието завръщане се подготвя, вече са поставени в изолация. Част от тях в момента се намират на остров Възнесение, а други са на остров Света Елена. Десетте човека не проявяват симптоми на хантавирус и карантинирането им е с чисто превантивна цел.

Опасният вирус се разпространи сред пасажерите на "Хондиус", докато луксозният круизен кораб е плавал в южната част на Атлантическия океан.

В уебсайта на компанията, организирала круиза, пише, че 32-ма гости и един член на екипажа са били евакуирани, след като "Хондиус" е акостирал на пристанището на остров Света Елена, а по-късно двама души са били евакуирани от пристанището на остров Възнесение, пише БТА.

