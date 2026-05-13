Иран обвини САЩ, че саботират мирните преговори

Иран обвини САЩ, че целенасочено саботират преговорите за прекратяване на войната на фона на опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали, след като американският президент Доналд Тръмп категорично отхвърли отправеното от Ислямската република предложение за траен мир, предаде ДПА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че САЩ не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран.

Вашингтон не следва дипломатически подход на взаимни отстъпки, а се опитва да накара Техеран да се подчини на американските искания, заяви иранският дипломат в интервю за медията "Индия тудей глобъл".

Иранският заместник-външен министър Казем Гарибабади също разкритикува преговорната тактика на САЩ, като написа в социалната мрежа Екс, че те очакват Иран да им изпрати "акт за капитулация". Гарибабади добави, че Техеран иска трайно прекратяване на военните действия, изплащането на обезщетения, отмяна наложената от САЩ на блокадата на иранските пристанища, както и на санкциите, и зачитане на международните права на Ислямската република.

Тръмп в понеделник отхвърли отправеното от Иран предложение за прекратяване на войната и предупреди, че действащото в момента примирие е "на изкуствено поддържане на жизнените функции".

По думите на американския президент иранските власти неотдавна са се съгласили САЩ да изнесат обогатения уран от Иран. "Те обаче промениха мнението си, понеже не го представиха в писмен вид", добави Тръмп.

Иран отхвърли тези твърдения, а новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде, че иранският преговарящ екип никога не се е съгласявал високообогатения уран да бъде изнасян в друга страна, пише БТА.