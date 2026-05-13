Нападнаха двама германски войници от командването на НАТО в Нидерландия

Двама германски войници от командването на НАТО в Брунсум, Нидерландия, са били подложени на словесно и физическо нападение, съобщи говорител на германското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Военнослужещите са получили леки наранявания и са в добро здравословно състояние. Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността".

Възможните мотиви за нападението все още се разследват от нидерландската военна полиция и цивилните органи на реда. Според информация на ДПА се проверяват и твърдения, че нападателите са скандирали антинатовски лозунги и са били с маски.

Съвместно командване на силите на НАТО в Брунсум е оперативен щаб, който отговаря за отбраната на Централна Европа от Атлантическия океан до източната граница на алианса, пише БТА.