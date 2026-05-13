Куба пуска плаващи цени на горивата заради блокадата на Тръмп

Кубинското министерство на финансите обяви, че от 15 май горивата по бензиностанциите ще бъдат продавани на нови цени, които ще се променят така, че да отразяват "действителните" разходи за внос на бензин и дизел на фона на продължаващата блокада на САЩ върху доставките на енергоносители, предаде Ройтерс.

Вече две седмици поред бензиностанции в столицата Хавана на практика не продават гориво, понеже американската блокада доведе до тежък дефицит и властите въведоха строги правила за разпределението на бензина и дизела.

Преди четири месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнителни мита на всяка страна, която изнася гориво за Острова на свободата, и повечето кубинци се видяха принудени да престанат да използват автомобилите си.

Кубинското правителство заяви, че все още има известни възможности за внос на гориво, но новите цени ще варират в зависимост от доставчика, транспортните разходи, маршрутите, застраховките, рисковете и колебанията на международните пазари. Цените ще бъдат обявявани публично и може да варират на различните бензиностанции, пише в изявлението на финансовото министерство.

"Процесът на постепенна социална и икономическа трансформация, през която минава Куба... даде възможност на редица субекти да внасят и да предлагат на пазара горива срещу чужда валута", добавя ведомството, без да посочва кой точно внася гориво и как се осъществяват доставките.

Мексико и Венецуела, които бяха основните износители на петрол за Куба, преустановиха доставките си, откакто през януари тази година Тръмп подписа указ, предвиждащ наказателни митнически ставки.

Засега цената на литър премиум бензин в Куба е фиксирана на 1,30 долара, а литър дизел се продава за 1,10 долара. От януари и двата вида гориво се предлагат само в малки и строго нормирани количества. Цените на черния пазар обаче скочиха до между 8 и 10 долара за литър бензин, което далеч надхвърля възможностите на повечето кубинци.

Миналата седмица експерти от ООН определиха наложената от Тръмп блокада като незаконна и предупредиха, че тя нарушава правото на кубинския народ на развитие, пише БТА.