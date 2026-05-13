САЩ блокираха гръцки танкер край Ормузкия проток

Гръцкият танкер Agios Fanourios I, превозващ около 2 милиона барела иракски петрол, бе блокиран в близост до американската блокадна линия в района на Ормузкия проток, съобщават международни морски източници.

Корабът е преминал през стратегическия проток, след което внезапно е променил курса си и е намалил скоростта в Оманския залив, зона с засилено присъствие на американски военноморски сили. Според данни от AIS системи и сателитно проследяване танкерът е останал в близост до контролираната от САЩ морска линия, което предизвика спекулации за възможна намеса или проверка от страна на американските сили.

По информация на Reuters плавателният съд е транспортирал иракски суров петрол сорт „Басра" към нефтопреработвателния комплекс Нги Сон във Виетнам. Данните показват още, че корабът е направил няколко неуспешни опита да премине през Ормузкия проток преди окончателното си преминаване.

Специализирани морски анализатори посочват, че движението на танкера е било внимателно наблюдавано заради нарастващото напрежение между САЩ и Иран в региона. Bloomberg съобщава, че промяната в курса може да е станала след предупреждение или действия от страна на американските сили, но до момента Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е излязло с официално потвърждение.

Ормузкият проток остава една от най-чувствителните точки в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол. Всеки инцидент в района поражда опасения за нова ескалация и потенциални сътресения на международните енергийни пазари.