Републиканците в САЩ притискат социалните мрежи да пазят децата

Сенатор Тед Круз СНИМКА: РОЙТЕРС

Ключов сенатор от Републиканската партия на САЩ заяви, че ще подкрепи законопроект, който предвижда социалните мрежи да подхождат по-отговорно към непълнолетните потребители с оглед на заплахите в онлайн пространството, предаде Ройтерс.

Сенаторът републиканец от Тексас Тед Круз обеща подкрепа за предложените текстове в нов Закон за безопасността на децата в интернет, който изисква компаниите собственици на социални мрежи да "проявяват разумна загриженост", когато разработват приложения, криещи рискове за непълнолетните потребители, включително развиването на хранителни разстройства и депресия, прояви на сексуален тормоз и др.

Подкрепата на Круз е от особено значение, защото той оглавява Комисията по търговия към Сената. Този орган отговаря за детайлното разглеждане и одобряване на законопроектите, преди те да бъдат гласувани от Сената в пълен състав.

"Ще одобрим законопроекта в Комисията по търговия, ще го одобрим и в Сената", заяви Круз, който изненадващо се появи на митинг на Капитолия във Вашингтон. На демонстрацията се бяха събрали почернени родители, които са загубили децата си заради различни зловредни влияния в онлайн пространството, пише БТА.

