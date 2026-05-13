24-часова национална стачка парализира Гърция днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция е обхваната от 24-часова общонационална стачка днес, сряда, организирана от двата най-големи синдиката в страната — GSEE и ADEDY.

Протестните действия засягат сериозно транспорта, държавната администрация, образованието, здравеопазването и морския сектор. Синдикатите настояват за увеличаване на заплатите, мерки срещу високите цени и подобряване на условията на труд на фона на продължаващото поскъпване на живота.

Сериозни затруднения има в обществения транспорт в Атина и Солун. Част от метрото, автобусите и тролеите работят с ограничено разписание, за да улеснят придвижването до протестните демонстрации в центровете на градовете.

Фериботите остават по пристанищата заради участието на моряците в стачката, което доведе до нарушения на връзките с островите. Очакват се и закъснения или промени в някои полети заради участието на служители от авиационния сектор в протестите.

Масови демонстрации и митинги са насрочени в центъра на Атина и други големи градове, като се очаква засилено полицейско присъствие. Основният протест в столицата започва пред парламента на площад „Синтагма".

Стачката е поредната мащабна мобилизация в Гърция през последните месеци, породена от социалното напрежение, високите разходи за живот и исканията за по-високи доходи и по-добри условия на труд.