Финансовите пратеници на Вашингтон и Пекин се срещат в Сеул преди срещата на президентите Тръмп и Си Цзинпин

Американският министър на финансите Скот Бесънт пристигна в Южна Корея, където ще се разговаря с китайския вицепремиер Хъ Лифън преди срещата на върха между лидерите на двете най-големи икономики в света, предаде Ройтерс.

Американският финансов министър не направи коментар пред журналисти при пристигането си на летище Инчон.

Главният международен търговски преговарящ на Китай - Ли Чънган, е сред официалните лица, които придружават Хъ в Сеул.

Бесънт и Хъ вероятно ще обсъдят въпроси, свързани с насрочената за четвъртък и петък среща между президентите на САЩ и Китай – Доналд Тръмп и Си Цзинпин.

Бесънт и китайският вицепремиер тази сутрин ще имат отделни срещи с южнокорейския президент И Дже-Мьон.

Очаква се на срещата на върха в Пекин САЩ и Китай да договорят инициативи за улесняване на двустранната търговия и инвестициите. Освен това е възможно Китай да обяви поръчки, свързани с американския селскостопански, енергиен и авиационен сектор.

Пекин иска САЩ да облекчат ограниченията за износ на високотехнологични полупроводници и изразява загриженост относно законопроект, целящ да попречи на Китай да внася критично важно оборудване за производство на чипове.

Междувременно Сеул обмисля да се включи поетапно към усилията за гарантиране на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток, заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак, който е на визита в САЩ, предаде Йонхап.

Ан отбеляза, че е представил позицията на своята страната пред американския си колега Пийт Хегсет.

"Заявихме, че по принцип ще участваме като отговорен член на международната общност и че ще проучим начините, по които постепенно да дадем своя принос", обясни южнокорейският министър.

Ан посочи, че възможните форми на поетапна подкрепа биха могли да включват политическа подкрепа, изпращане на личен състав, споделяне на информация и осигуряването на военни ресурси. "Не е имало задълбочено обсъждане на въпроса за... разширяване на участието на нашите въоръжени сили", добави Ан.

Той подчерта, че всяко решение ще трябва да бъде съобразено със законите на Южна Корея.

Министрите на отбраната на Южна Корея и САЩ се срещнаха, след като Сеул съобщи, че кораб, плаващ под южнокорейски флаг, е бил атакуван в района на Ормузкия проток. Южнокорейското президентство осъди нападението и заяви, че Сеул се опитва да установи кой и защо е извършил атаката, пише БТА.