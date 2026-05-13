Онлайн търговията в Турция скочи до 85 млрд. евро

Пазарът на електронната търговия в Турция продължава бързото си разрастване през 2025 г., като общият обем на транзакциите се увеличава с 52,2 процента на годишна база и надхвърля 4,57 трилиона турски лири (85,6 милиарда евро), според доклад на турското министерство на търговията, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз".

В доклада, озаглавен „Преглед на електронната търговия в Турция", се посочва още, че през 2025 г. са отчетени общо 5,94 милиарда транзакции, а електронната търговия е достигнала дял от 6,9 процента от БВП на Турция.

Сектор „доставки на храна" държи най-големия дял от електронната търговия с 20,3 процента, следван от „облекло, обувки и аксесоари" с 13,8 процента, „електроника" с 11,9 процента и „дом, градина, мебели и декорация" с 10,5 процента, се посочва още в доклада.

През 2025 г. общият брой на компаниите, които активно се занимават с електронна търговия, достига 634 611, с което се отбелязва значителен ръст спрямо отчетените през 2024 г. 600 800 компании.

Между 2019 и 2025 г. общият пазар на електронна търговия в Турция постига средногодишен темп на растеж (CAGR) от 79,6 процента, докато търговията на дребно чрез електронна търговия нараства с още по-бърз CAGR от 83,7 процента за същия период, сочи още докладът, пише БТА.