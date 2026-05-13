Източният фланг и Украйна са във фокуса на срещата на Б-9 в Букурещ

Повишаването на сигурността на Източния фланг ще е основен акцент на срещата на върха на „Букурещката деветка" (Б-9), която ще се проведе днес в румънската столица. Форумът ще бъде съпредседателстван от румънския държавен глава Никушор Дан и полския му колега Карол Навроцки и ще започне в 11:00 ч. местно (и българско) време. Събитието ще протече в двореца Котрочени под надслов „Повече постижения за трансатлантическата сигурност".

В дискусиите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Чехия – Петър Павел, на Финландия – Александър Стуб, на Словакия - Петер Пелегрини, на Латвия - Едгарс Ринкевичс, на Естония - Алар Карис и на Литва - Гитанас Науседа.

Ще се включат още министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон, министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде и постоянният секретар в кабинета на министър-председателя на Исландия Бенедикт Арнасон.

Съединените щати ще бъдат представени от американския заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано, България - от постоянния представител на страната ни в НАТО Николай Милков, а Унгария - от посланика в Румъния Каталин Кишне.

Очаква се в края на срещата всички представители на държавите-членки на Б-9 да подпишат съвместната декларация, свързана с това как могат да допринесат повече за собствената си сигурност. Акцент ще бъде поставен и върху единната отбрана на Източния фланг, от Балтийско до Черно море, но също така и върху европейските и американските инициативи за разрешаване на ситуацията в Ормузкия проток. Ще бъде обсъдена и необходимостта от справедлив мир в Украйна, тъй като Володимир Зеленски също ще присъства в Букурещ.

Съвместната декларация ще бъде позицията, която държавите от Б-9 ще представят на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. На нея се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.

В навечерието на срещата на върха в Букурещ местни медии коментираха, че както румънският президент Никушор Дан, така и полският му колега Карол Навроцки искат да изпратят послание за продължаване на военното сътрудничеството между ЕС и САЩ, тъй като в момента има напрежение на ниво НАТО.

„Очевидно е, че срещата на върха на Б-9 е момент, в който Румъния е в центъра на сцената, прожекторите са насочени към нас, и тук недостатък е, че не сме в момент на пълна стабилност. Щеше да е по-добре да не сме в ситуацията на временно правителство. Сигурността е най-чувствителният компонент, включително по отношение на външната политика. Има няколко много важни досиета, които са близо до потвърждение от другите институции - визирам финансирането от Европейската комисия. Центърът за сигурност в Черно море също е важна тема. Едва вчера напреднахме в тази дискусия с българския външен министър. Искаме да имаме Център за сигурност в Черно море", каза в навечерието на срещата външният министър на Румъния Оана Цою.

Б-9 е многостранен формат, в който участват девет страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе лансиран през 2015 г. от Румъния и Полша след анексирането на Крим от Русия, за да укрепи сътрудничеството в сферата на сигурността, както и за да координира позициите на страните от региона в рамките на НАТО, пише БТА.