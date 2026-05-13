Страните от предната линия на НАТО се борят за US войски след решението на Тръмп за изтегляне от Германия

Полша, Литва, Латвия, Естония и Румъния се надпреварват да обосноват необходимостта от нови американски войски, като се позовават на подкрепата си за войната на САЩ в Иран

Най-малко пет държави от НАТО на източния фланг на Европа се надпреварват да предложат да приемат американски войски на своя територия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изтегли 5 000 или повече войници от Германия, пише "Политико".

Полша, Естония, Литва, Латвия и Румъния изразиха интерес да приемат повече американски войски, както чрез публични изявления, така и чрез частно лобиране. Натискът идва, след като Тръмп обяви изтеглянето от Германия по-рано този месец на фона на ескалиращия конфликт с Берлин – предизвикан от коментарите на канцлера Фридрих Мерц, че Техеран е „унижил" Вашингтон с тактиката си на преговори по отношение на войната в Иран.

„Твърдо вярвам, че е необходимо по-силно американско присъствие на източния фланг... бихме приветствали постоянно американско присъствие на нашата територия", заяви пред "Политико" заместник-министърът на отбраната на Румъния Сорин Молдован.

„Румъния последователно е демонстрирала своята ангажираност към стратегическото партньорство със САЩ и се е доказала като надежден партньор."

„Имаме нужда от повече войски", заяви румънският министър на отбраната Раду Мируца пред журналисти по време на срещата на Съвета по външни работи на министрите на отбраната във вторник.

Той не е единственият, който отправя публичен призив. Миналата седмица както полският президент Карол Навроцки, така и литовският му колега Гитанас Науседа заявиха, че са готови да приемат повече американски войски на своя територия. Латвийският министър на външните работи Байба Браже се присъедини към това мнение в понеделник.

Говорител на естонското министерство на отбраната заяви, че страната „високо цени приноса на САЩ и подкрепя разширяването на американското присъствие, за да се гарантира силно възпиращо въздействие и отбрана в целия Балтийски регион".

Съюзниците от източния фланг, много от които граничат с Русия, разглеждат САЩ – и американските войски на тяхна територия – като основен гарант за сигурността им и средство за възпиране на реваншистката Москва, особено след началото на мащабната ѝ инвазия в Украйна. Това е една от причините, поради които те са били сдържани в критиките си към Тръмп и са подкрепяли войната в Иран.

Пентагонът все още не е взел окончателно решение кои войски в Германия ще бъдат засегнати от съкращението, според американски служител, на когото е била предоставена анонимност, за да може да говори свободно. Не е ясно също дали тези войски ще се преместят в друга европейска страна или ще бъдат изпратени обратно в родината си.

Но страните от НАТО на границата с Русия вече се възползваха от възможността, че остават в благоволението на Тръмп благодарение на високите си разходи за отбрана и подкрепата за военните усилия на САЩ – както в публични изявления, така и чрез предоставяне на американските войски на практика неограничен достъп до военните си бази. И петте страни са приели скромно присъствие на американски войници към март, според официални правителствени данни.

Публичните призиви на лидерите бяха допълнени от задкулисни маневри. Според високопоставен дипломат от алианса, делегация от поне една съюзническа държава се е обърнала към посланика на САЩ в НАТО Матю Уитакър, за да изложи аргументите си директно. „Има прозорец на възможност", заявиха те.

На хартия стратегията изглежда работи. В събота Тръмп заяви пред репортери, че „може би" ще премести американски войски в Полша. „Имам отлични отношения с президента", каза той, „така че това е възможно".

Но политическите реалности на място могат да попречат. Полският министър-председател Доналд Туск, политическият опонент на президента Навроцки, предупреди миналата седмица, че Полша не трябва да „отнема" войски от съюзниците. Той добави, че Варшава ще се възползва от „всяка възможност" да увеличи американското присъствие на своя територия, но няма да позволи страната да бъде използвана за нарушаване на европейското единство. Туск и Навроцки са в конфликт по редица въпроси и често публично се противопоставят на политическите възгледи един на друг.

На практика ротацията може да се окаже трудна за осъществяване. Не всички страни от предния фронт разполагат с практическите възможности да приемат още 5 000 войници, заяви Дженифър Кавана, директор по военен анализ в аналитичния център „Defense Priorities".

Полша и Румъния разполагат с необходимия свободен капацитет да приемат повече войници, като се наложат само незначителни подобрения в инфраструктурата, но „в балтийските държави пространството е по-ограничено и вероятно ще се наложи допълнително планиране и строителство", каза тя.

Но думите на Тръмп все още не са превърнати в действия. „Досега американците не са ни потърсили по повод на промени в позицията", каза един висш служител по отбраната от страна от източния фланг.

Преместването на войниците може да се сблъска и с политическите реалности в рамките на американското правителство, добави Кавана, което многократно е притискало Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. „Преместването на сили на изток е в противоречие с визията на администрацията на Тръмп и очакването, че Европа ще поеме контрола над конвенционалната си отбрана", каза тя.