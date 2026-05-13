САЩ искат още военни бази в Гренландия

Гренландия СНИМКА: Архив

САЩ преговарят с Дания за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, потвърди за Би Би Си представител на Белия дом, който изрази оптимизъм за дискусиите и добави, че те се движат в правилна посока.

Американски официални лица се опитват да договорят изграждането на три нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания. Освен това представителите на САЩ търсят решение на дипломатическата криза, предизвикана от заплахите, отправени от президента Доналд Тръмп, че ще завземе Гренландия със сила.

Американският президент заяви през януари, че САЩ трябва да "притежават" Гренландия, за да възпират Русия и Китай. Тръмп предупреди, че това може да стане "по лесния... или по трудния начин".

Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за изграждане на нови американски военни бази на острова, а външното министерство на страната потвърди, че се водят преговори със САЩ.

"В момента тече дипломатически диалог със САЩ. Министерството на външните работи няма да дава повече подробности на този етап", заяви говорител на ведомството, цитиран от БТА.

