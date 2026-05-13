Милиардер стана жертва на схема за изнудване за 1 милиард долара

Милиардерът и съсобственик на отбора от НБА "Милуоки Бъкс" Уесли Еденс е станал жертва на схема за изнудване за 1 милиард долара вследствие на скандална любовна афера.

Родената в Китай 46-годишна Чангли „София" Луо е обвинена в четири престъпления, сред които изнудване, изнудване с цел извличане на облаги и унищожаване на документи, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл".

Очаква се процесът да се състои в Ню Йорк по-късно тази година. Луо, която беше арестувана през юни 2025 г. на летище „Джон Ф. Кенеди", докато се опитваше да се качи на полет за Китай, пледира, че не е виновна по федералните обвинения. В момента тя е на свобода срещу гаранция от 500 000 долара и е поставена под домашен арест.

Еденс, който се разведе с дългогодишната си съпруга през 2021 г., за първи път контактувал с Луо в LinkedIn през 2022 г. Тя имала неправителствена организация, която провеждала интервюта с предприемачи и природозащитници.

По време на третата им среща през юни 2023 г., според прокуратурата, Еденс и Луо са правили секс в апартамента ѝ, което е дало начало на предполагаемата схема за изнудване.

Съдебните документи твърдят, че Луо е заплашила да разпространи снимки и видеоклипове, на които тя прави секс с Еденс, ако той не й плати над 1 милиард долара. Тя дори му е писала любовни писма и в едно от тях е казала: „Сдържах чувствата си към теб, защото те обичам от дъното на сърцето си", според доклада за подадената жалба.

Твърди се, че тя дори е установила контакт с членове на семейството на Еденс и е заплашвала да „се обърне към инвеститори" и да „го унищожи".

Твърди се, че при един случай Луо е използвала фалшиво име, за да посети тогавашната приятелка на Еденс в лекарския кабинет, където тя е работила. Казват, че Луо е разказала на жената, която сега е омъжена за Еденс, за сексуалния контакт и го е нарекла ужасен човек.

Луо е обвинила Еденс, че е правил секс с нея, докато тя е била „психически неспособна", и се твърди, че му е казала, че редица камери около дома ѝ са заснели „всичко, което той ѝ е направил", според документите по делото.

Еденс е отрекъл тези твърдения, но според информациите е приел плана на Луо от страх да не бъде опозорен публично. Съдебните документи показват, че той се е съгласил да уреди въпроса за 6,5 милиона долара, като 1 милион долара са били авансово плащане.

След това, според съдебните документи, Луо е дала положителна проба за полово предавана болест след постигането на споразумението и е обвинила Еденс. Прокурорите твърдят, че тя е поискала зашеметяващата сума от 1,215 милиарда долара.

Разследване е започнало най-накрая в началото на 2025 г., след като адвокатът на Еденс се е свързал с прокуратурата на Манхатън.

Говорител на Еденс е заявил:

„Г-н Еденс няма да коментира случая, тъй като обвинителният акт говори сам за себе си по отношение на обвиненията срещу подсъдимия.

Адвокатите на Луо искат обвиненията да бъдат отхвърлени и твърдят, че тя е търсила справедливост и обезщетение за „неуместна и агресивна сексуална среща".

През май миналата година агенти на ФБР са открили два телефона – единият в кошница за пране, а другият в кутия с дамски превръзки – в апартамента на Луо в Манхатън.

Според прокуратурата на единия от тях са били съхранени порнографски видеоклипове и изображения, на които лицето на Еденс е било наложено върху тялото на друг мъж.

Еденс е съосновател на Fortress Investment Group и съсобственик на футболния отбор от Висшата лига Астън Вила.

Новината за предполагаемия заговор за изнудване дойде в същия ден, в който дъщерята на Еденс, Малори, представляваше „Бъкс" на тазгодишната лотария за драфта на НБА.