ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта в Бо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22837616 www.24chasa.bg

Рубио се появи по анцуг, сравниха го с Мадуро

2144
Марко Рубио КАДЪР: Екс/@StevenCheung47

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио замени обичайния си костюм с екип Nike на борда на „Еър Форс Уан", което предизвика широк отзвук в интернет, след като снимки на изненадващия му стил се разпространиха в социалните мрежи.

Снимките, публикувани в X от директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, показаха Рубио облечен в сив анцуг Nike Tech - забележително неформално отклонение от официалното облекло, което обикновено носят висшите американски длъжностни лица по време на пътувания. 

Тези снимки се появяват в момент, когато Рубио пътува с президента Доналд Тръмп за важно посещение в Китай, където се очаква да се обсъждат въпроси, свързани с търговията и националната сигурност, създавайки контраст между дипломацията на високо равнище.

Облеклото бързо предизвика сравнения с мемето Venezuela Nike Tech, което набра популярност по-рано тази година, след като в интернет се разпространиха снимки на арестувания венецуелски лидер Николас Мадуро, облечен в подобен спортен екип, пише Fox News. 

След като снимките се появиха, потребителите в социалните мрежи заляха X с шеги и коментари.

„Марко ли ще бъде диджеят на полета?", пише един потребител в X под монтирана снимка, на която Рубио стои зад диджейски пулт.

Друго меме, което стана популярно, нарече Рубио „Николас Мадуро като Марко Рубио", продължавайки сравненията между облеклото на държавния секретар и вече станалите известни снимки на Мадуро.

Марко Рубио КАДЪР: Екс/@StevenCheung47

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание