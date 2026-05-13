Рубио се появи по анцуг, сравниха го с Мадуро

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио замени обичайния си костюм с екип Nike на борда на „Еър Форс Уан", което предизвика широк отзвук в интернет, след като снимки на изненадващия му стил се разпространиха в социалните мрежи.

Снимките, публикувани в X от директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, показаха Рубио облечен в сив анцуг Nike Tech - забележително неформално отклонение от официалното облекло, което обикновено носят висшите американски длъжностни лица по време на пътувания. Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Тези снимки се появяват в момент, когато Рубио пътува с президента Доналд Тръмп за важно посещение в Китай, където се очаква да се обсъждат въпроси, свързани с търговията и националната сигурност, създавайки контраст между дипломацията на високо равнище.

Облеклото бързо предизвика сравнения с мемето Venezuela Nike Tech, което набра популярност по-рано тази година, след като в интернет се разпространиха снимки на арестувания венецуелски лидер Николас Мадуро, облечен в подобен спортен екип, пише Fox News.



This is "Nike Tech Venezuela" and it's now diplomatic warfare apparel.



The State Department has entered its drip era😂🔥 https://t.co/n9FwlRE2RV pic.twitter.com/wvUYjzIbFI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

След като снимките се появиха, потребителите в социалните мрежи заляха X с шеги и коментари.

„Марко ли ще бъде диджеят на полета?", пише един потребител в X под монтирана снимка, на която Рубио стои зад диджейски пулт.

Друго меме, което стана популярно, нарече Рубио „Николас Мадуро като Марко Рубио", продължавайки сравненията между облеклото на държавния секретар и вече станалите известни снимки на Мадуро.