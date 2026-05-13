Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта в Бо...

Хърватия отчете ръст на раждаемостта и завръщане на емигранти

Хърватия. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Хърватия отчита умерено положителни демографски тенденции, включително ръст на раждаемостта и увеличаване на броя на завръщащите се емигранти, заяви хърватският министър на демографията и имиграцията Иван Шипич по време на конференция в Загреб под наслов "Демографският успех на Хърватия – Анализ на демографските тенденции", предаде ХИНА.

По думите на министъра положителните тенденции в раждаемостта продължават и през тази година.

Шипич подчерта необходимостта от продължаване на усилията за ограничаване на негативните демографски процеси, като определи като ключово намаляването на разликата между раждаемостта и смъртността, както и между емиграцията и завръщането на граждани в страната.

Конференцията беше организирана от дясната коалиционна партия "Отечественото движение" и студентската асоциация "Популус", която обединява студенти по демография към факултета по хърватски изследвания в Загреб.

Държавният секретар в Министерството на демографията и имиграцията на Хърватия Младен Барач отбеляза, че въпреки създаването на министерството през май 2024 г., същата година е отчетен най-ниският брой раждания в Хърватия от началото на статистическите наблюдения.

Той допълни, че страната подготвя нов закон за демографско обновление и цялостна програма за завръщане на хърватските емигранти, като определи демографската политика като въпрос от ключово значение за бъдещето на държавата, пише БТА.

