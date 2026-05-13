Гърция отпусна над 113 млн. евро помощи заради скъпите горива

Бензиностанция "Шел" СНИМКА: РОЙТЕРС

Над 2,5 милиона гръцки граждани са поискали финансова помощ от държавата за зареждане на автомобили, предаде гръцката агенция АНА-МПА.

Заради кризата в Близкия изток, гръцката държава отвори платформа, наречена Фюуел Пас ΙΙΙ (Fluel Pass ΙΙΙ), по която се отпускат помощи. Размерът на помощта зависи от превозното средство, местожителството и семейния доход. Средно се отпускат по 50 евро, а за жителите на островите помощта достига 60 евро.

2 559 592 души, които имат право да се възползват от помощта, са заявили участието си в програмата, като гръцката държава е отпуснала общо 113 085 905 евро, посочва АНА-МПА.

Гражданите, които са избрали да получат помощта по специалната дигитална дебитна карта на програмата, могат да използват преведените пари не само за зареждане с гориво, но за пътуване с градски транспорт и такси.

Фюуел Пас ΙΙΙ обхваща месеците април и май, като дигиталната карта е активна до 31 юли 2026 г, пише БТА.

