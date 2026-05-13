Тръмп ще иска от Си да отвори Китай за американския бизнес

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от своя китайски колега Си Цзинпин да „отвори" Китай за американските компании по време на срещите им в Пекин, насрочени за утре и вдругиден, предаде Франс прес.

"Ще помоля президента Си, един изключителен лидер, да отвори Китай, за да могат тези блестящи хора да покажат своето вълшебство и да допринесат за издигането на Китайската народна република на още по-високо ниво!", написа Тръмп в социалните мрежи, като визира американските бизнес лидери, които го придружават по време на посещението му.

В същото време делегациите на Пекин и Вашингтон започнаха икономически и търговски консултации в Южна Корея, съобщи агенция Синхуа. Те се провеждат преди преговорите на президентите тази вечер.

Дискусиите се провеждат на летище Инчон, близо до Сеул, съобщи китайската държавна агенция.

Южна Корея вече обяви пристигането на китайския вицепремиер Хъ Лифън и американския министър на финансите Скот Бесънт. Очаква се търговските отношения да бъдат водеща тема и на срещата на лидерите на двете най-големи икономически сили в света, пише БТА.