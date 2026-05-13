Французойката с хантавирус от круиза „Хондиус“ е в критично състояние

Французойка, заразена по време на епидемията от смъртоносния хантавирус на круизен кораб, е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат, съобщи снощи лекар от парижката болница, в която се лекува заразената пътничка, цитиран от Асошиейтед прес.

Броят на регистрираните случаи вече достигна 11, от които 9 са потвърдени.

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата, изложена на вируса по време на посещение в Южна Америка.

Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, която е причинила животозастрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница "Биша". Той добави, че жената е на хивотоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Надеждата е, че апаратът ще облекчи достатъчно налягането върху белите дробове и сърцето, за да им даде време да се възстановят. Лекюр го нарече "последния етап на поддържащото лечение".

След като евакуацията на всички пътници и много членове на екипажа приключи, корабът "Хондиус" се връща в Нидерландия, където ще бъде почистен и дезинфекциран.

Директорът на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че потвърдени и предполагаеми случаи са докладвани само сред пътниците или екипажа на круизния кораб.

"В момента няма признаци, че сме свидетели на началото на по-мащабна епидемия", заяви той. "Но, разбира се, ситуацията може да се промени и, като се има предвид дългият инкубационен период на вируса, е възможно да наблюдаваме повече случаи през следващите седмици", пише БТА.