Испания затяга контрола над социалните мрежи и изкуствения интелект

Испания ще въведе нови правила, целящи да направят социалните мрежи и изкуствения интелект (ИИ) по-безопасни, въпреки силния натиск от страна на технологичната индустрия, заяви испанският министър на дигиталната трансформация Оскар Лопес, цитиран от Ройтерс.

„Печалбата на четири технологични компании не може да бъде за сметка на правата на милиони хора", заяви Лопес и добави, че „влиятелни гласове" се противопоставят на предложените регулации, които биха ограничили високорисковите ИИ системи или биха задължили компаниите да разкриват как работят алгоритмите на социалните им мрежи.

Коментарите му следват позицията на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която вчера заяви, че ЕК ще предприеме действия срещу пристрастяващите и вредни дизайнерски практики на социалните мрежи в предстоящия Закон за дигиталната справедливост.

На фона на подобни инициативи в Австралия, Франция и Гърция, през февруари Испания обяви планове да забрани използването на социални мрежи от тийнейджъри - законопроектът вече се разглежда в парламента - и да приеме закон, който да държи ръководителите лично отговорни за призиви към омраза, отправяни чрез техните платформи.

Този ход предизвика остра критика от собственика на Екс Илон Мъск, който нарече социалистическия министър-председател Педро Санчес „тиранин" и „тоталитарист".

Испания се затвърди като един от най-отявлените европейски защитници на това, което Лопес нарича „надежден ИИ" – модел, който според него трябва да защитава неприкосновеността, демокрацията, непълнолетните и обществената безопасност, вместо приоритет да бъде скоростта или печалбата.

Анонимността не бива да спасява хората от отговорност, заяви Лопес в отговор на въпрос относно тези, които използват псевдоними, за да извършват престъпления онлайн.

"Това, което се приема за незаконно в реалния свят, не може да бъде законно във виртуалния. Точка", подчерта Оскар Лопес, цитирана от БТА.