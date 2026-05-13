Турция и Армения са готови да започнат директна търговия, след като бюрократичната част от подготовката на този процес приключи на 11 май 2026. Това съобщи говорителят на Министерството на външните работи на Турция Йонджю Кечели в публикация в официалния си профил в мрежата Екс.

"В рамките на процеса по нормализиране на отношенията с Армения, който продължава от 2022 г. насам и стъпките, свързани с нарастващото доверие, бюрократичната част на подготовката за започване на директна търговия между Турция и Армения приключи на 11 май 2026 г.", написа говорителят на Министерството на външните работи на Турция.

Той уточни, че техническите и административни дейности по отварянето на границата между Турция и Армения продължават.

Армения и Турция нямат дипломатически отношения, а сухопътната им граница остава затворена от 1993 г. През 2021 г. двете страни назначиха специални пратеници, които да работят за нормализиране на контактите.

От лятото на 2025 г. Анкара и Ереван отвориха нова страница в своите отношения. През юни турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с министър-председателя на Армения Никол Пашинян в Истанбул, където двамата обсъдиха възможностите за нормализиране на отношенията.

По-интензивното развитие на този процес започна след като президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян постигнаха споразумение по време на среща във Вашингтон през август, която беше организирана от американския президент Доналд Тръмп.

През септември официални представители на Турция и Армения се срещнаха на границата между двете страни и изразиха готовност за отваряне на граничните пунктове и прилагане на Споразумението за възстановяването им, подписано на 1 юли 2022 г. На тази среща бяха обсъдени също така възможностите за увеличаване на броя на полетите между двете държави. Бяха предприети и технически действия за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на жп линията Карс – Гюмри.

В края на декември беше договорено опростяване на визовите процедури, а през март 2026 г. официално бяха възобновени полетите от Истанбул до Ереван.

На 29 април 2026 г. представители на Турция и Армения се срещнаха в турския граничен град Карс за първо заседание на съвместна работна група, която има за задача да възстанови и отвори отново железопътната линия между Карс и арменския град Гюмри, която е спряла да функционира през 1993 г.

В началото на май вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз стана първият официален турски представител, който посещава Армения от 18 години насам. Той беше в Ереван за осмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност, пише БТА.