Украински дронове предизвикаха пожар в газово съоръжение край Каспийско море

Отломки след украинска атака с дрон причиниха пожар в съоръжение за преработка на газ в руската Астраханска област, съобщи местният губернатор Игор Бабушкин, цитиран от Ройтерс.

„Всички вражески летателни апарати или бяха свалени, или бяха неутрализирани от системи за радиоелектронна борба", съобщи Бабушкин в Телеграм. „Отломките причиниха пожар", добави той.

Бабушкин добави, че няма убити или ранени и че се очаква пожарът да бъде потушен в рамките на няколко часа.

Съоръжението за преработка на газ се намира в близост до Каспийско море, на около 1675 километра от границата с Украйна.

Руското министерство на отбраната днес заяви, че през изминалата нощ над различни региони на Русия са били прехванати и унищожени 286 украински дрона.

Местните власти в Краснодарска област съобщиха, че отломки от дрон са паднали на територията на промишлено предприятие и са причинили пожар.

Междувременно агенция Интерфакс съобщи, че пожарникари потушават пожар, предизвикан от технически проблем на участък от тръбопровод в република Башкортостан, пише БТА.