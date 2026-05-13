Володимир Зеленски предупреди за вълна от руски дронове през днешния ден

За възможни вълни от руски атаки с дронове през днешния ден предупреди украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и БТА. Той заяви, че над сто дрона се намират в украинското въздушно пространство на фона на променената тактика на Москва и все по-честите удари през деня, допълниха агенциите.

„Русия продължава да нанася удари и го прави толкова безсрамно, насочвайки атаките срещу железопътната ни инфраструктура и цивилните обекти в градовете ни", заяви Зеленски в публикация в платформата Екс.

От началото на конфликта, който започна преди 4 години, Русия насочваше големите атаки с дронове и ракети основно през нощта. През последните седмици обаче руските сили неколкократно изпратиха стотици дронове и ракети през светлата част на денонощието.

Русия постави рекорд по количество използвани оръжия при подобен удар на 24 март.

Атаките през деня засягат по-силно нормалния ритъм на живота на гражданите, посочва Ройтерс.

„Важно е да отблъскваме устойчиво всяка атака. Важно е Украйна да получава подкрепа и да не се мълчи за руската война", добави Зеленски.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е атакувала страната със 139 дрона от 18:00 ч. вчера, като 111 дроновете от тях са прехванати.

Москва отрича обвиненията в умишлено насочване на удари срещу цивилни, но по време на войната е убила хиляди цивилни, заявявайки, че ако тези удари отслабват военните способности на Украйна, значи са легитимни. В последно време Киев засили ударите си с голям обсег срещу енергийния сектор на Русия, макар и в по-малък мащаб, отбелязва агенцията.