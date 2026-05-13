Иран не планиран враждебни действия срещу Кувейт, повреда в навигацията отвела в чужди води 4 иранци

Външното министерство на Иран отхвърли като неоснователни обвиненията, отправени от Кувейт, според които Иран е планирал враждебни действия срещу страната, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Външното министерство остро осъди действията на кувейтското правителство, което според Техеран неправомерно използва случая с четиримата ирански служители. По данни на Иран те са изпълнявали служебните си задължения в рамките на рутинна морска патрулна мисия и са навлезли в териториалните води на Кувейт вследствие на повреда в навигационната система.

Като припомни принципната политика на Иран за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички държави в региона, включително Кувейт, министерството на външните работи заяви, че очаква кувейтските власти да се въздържат от прибързани коментари и неоснователни твърдения и да разрешават възникващите проблеми чрез официалните за това начини.

Министерството също така подчерта необходимостта посолството на Иран в Кувейт да получи възможно най-бърз достъп до задържаните ирански граждани в съответствие с нормите на международното право, както и те да бъдат незабавно освободени.