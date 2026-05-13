Двама президенти откриха пленарната сесия на срещата на върха на "Букурещката деветка"

Румънският президент Никушор Дан и и полският му колега Карол Навроцки откриха пленарната сесия на срещата на върха на "Букурещката деветка".

"Форумът се провежда в динамична международна обстановка. Не е без значение, че сме близо до Украйна, до Черно море. Днешната ни цел е да установим визията ни за бъдещето на Северноатлантическия алианс (...) за консолидирането на НАТО", каза румънският държавен глава, цитиран от БТА.

Той посочи няколко стъпки, които трябва да бъдат предприети.

"На първо място трябва да превърнем сметките за отбрана във възможности, да развием заедно солидна военно-отбранителна трансатлантическа основа. Това е и възможност да видим къде сме в изпълнението на ангажиментите, които поехме на срещата на върха на НАТО в Хага. И не на последно място да потвърдим отново подкрепата си за Украйна и Република Молдова. Подкрепа, която трябва да оказваме не само декларативно, а ефективно, защото от тяхната сигурност зависи и нашата сигурност", подчерта Никушор Дан.

На свой ред полският президент Карол Навроцки отбеляза, че подкрепата не трябва да е само на хартия.

"Конфликткът в Украйна не е изолиран, а е заплаха за дневния ред на Северноатлантитечския съзю. Иска се отслабване на НАТО и демократичните страни в региона", предупреди той.