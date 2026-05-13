Все повече чуждестранни туристи търсят преживявания в малките китайски градове

Класическият туристически маршрут в Китай се променя, като все повече чуждестранни посетители заменят пътуванията по „списък" с комбинация от любопитство, пазаруване и опознаване на местата извън мегаполисите. Това пише КМГ.

Неотдавнашен доклад на китайската платформа за лайфстайл Rednote, известна още като Сяохоншу, показа, че вместо да остават в Пекин и Шанхай, посетителите се отправят към по-малки градове из цялата страна, като стъпките им вече обхващат близо 500 дестинации.

Публикациите за пътувания в Китай, създадени от чуждестранни потребители, са се увеличили петкратно от началото на 2025 г., когато Rednote отбеляза голям приток на чуждестранни потребители, превръщайки я в ключова платформа за споделяне на идеи за пътувания в Китай.

Докладът изтъква група бързо развиващи се градове, включващи Джънджоу в провинция Хънан, Тайюан в провинция Шанси и Иу в провинция Джъдзян, като всеки от тях предлага своя уникална атракция.

Потребителката Навина Хейдън пътува до Хънан, за да се наслади на традиционния китайски стил, докато друг потребител от Австралия отиде в Шанси, за да посети местата, вдъхновили сцените в хитовата китайска видеоигра „Черният мит: Укон". Междувременно потребителка на име Анастасия заведе майка си, която от три години следи китайски сериали, в Хъндиан, провинция Джъдзян, известен като китайския Холивуд.

Много от тези места са били извън типичната карта за международни пътувания. Това, което се променя, е не само къде ходят хората, но и как пътуват. Все повече привлекателност се крие в наслаждаването на разнообразните местни култури и в приближаването към ежедневието.

„Първото нещо, което почувствах, беше релаксация", каза германската пътешественичка Криса след посещението си в Датун, Шанси, дом на пещерите Юнган и наричан „жива история на китайската архитектура".

„Предимството на по-малките градове е, че ежедневието се усеща по-живо", каза тя.

Криса се беше притеснила дали ще намери вегетарианска храна, но в крайна сметка се озова в малко заведение за закуска, където открива това, което нарича най-вкусната зеленчукова кифла, която някога е яла. „Старият град е особено красив, когато нощем блести в топлите светлини. Жалко, че нямах повече време да разгледам града", допълва тя.

Данните от почивните дни за 1 май потвърдиха тази тенденция. По време на празника провинциални региони като Хейлундзян, Гуейджоу, Хунан, Синдзян и Шанси отбелязаха над 60-процентно увеличение на пристигащите туристи, според туристическите платформи.

По време на петдневния празник пътуванията на чужденци, влизащи и напускащи Китай, са се увеличили с 12,5 процента на годишна база до 1,26 милиона, според Националната имиграционна администрация. От влизащите в страната 436 000 са пътували без виза, което представлява увеличение от 14,7%.

През последните години Китай разшири политиките си за безвизово пътуване, като позволи по-дълъг престой и по-широки възможности за пътуване, като същевременно въведе удобства като незабавно възстановяване на данъци за заминаващите посетители.

Альона от Русия очакваше кратко посещение, когато пристигна в Джандзядзие в провинция Хунан, която предлага съвсем различна гледка с извисяващи се от мъглата планини и стъклени мостове, свързващи гледните точки из планините. „Мислехме, че просто ще минем оттук, но в крайна сметка видяхме толкова много", каза тя.

По време на пътуването си тя посети планината Тианмен и други забележителности. „В сравнение с модерните градове, Джандзядзие е по-впечатляващ", каза тя.

Онлайн платформите помагат на пътуващите да правят избор. В Rednote чуждестранните потребители публикуват въпроси за маршрути и храна и често получават подробни отговори в рамките на няколко часа. Например, един пост на британски пътешественик, който пита какво да подготви за пътуване сам, събра над десет хиляди отговора.

Все пак по-малките градове могат да представляват предизвикателство. Адриен, френски пътешественик, който редовно посещава Китай, сподели, че планирането на пътувания до по-малките градове може да е по-трудно. В чуждестранните сайтове за резервации често липсват обяви, а информацията на английски език е ограничена. „Разчитам много на местни приятели", каза той.

Промените в политиката помагат за улесняване на процеса. Пакет от мерки, издаден през март от китайските централни власти за подобряване на туристическите услуги за международни пътуващи, насърчи местните власти да създадат преживявания, съобразени с местните условия, и да интегрират транспорт, атракции, настаняване и пазаруване в комбинирани туристически пакети, като призова за многоезични услуги и информационни платформи от типа „всичко на едно място".

Международните посетители се преместват от големите градове към по-малки дестинации, привлечени от по-лесния транспорт, модерното градско развитие и нарастващия набор от туристически продукти и преживявания, каза У Лиюн, професор в Пекинския университет за международни изследвания.

„Това не е краткосрочна тенденция. Тя отразява по-широко обновяване на туристическия пазар", смята професорът. Тя също подчерта спешната необходимост тези градове да подобрят услугите си, като подобрят многоезичните указателни табели, системите за резервации и езиковата поддръжка.

За много международни туристи пътуването в Китай сега се определя от комбинация от големи забележителности и по-малки, по-неочаквани спирки. В този променящ се пейзаж по-малките градове привличат повече внимание и предлагат на посетителите нови причини да ги изследват.