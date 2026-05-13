В Макао започна Световната купа по санда

В Макао се състоя церемонията по откриването на 11-ото издание на Световната купа по санда, организирана от Международната федерация по ушу, пише КМГ.

Турнирът събира близо 60 състезатели от 21 държави и региони. В рамките на надпреварата ще бъдат раздадени 17 златни медала в различни категории при мъжете и жените. Китай участва с осем състезатели, а отборите на Макао и Хонконг също изпращат свои представители.

Според организаторите, Световната купа по санда е едно от най-важните международни събития в календара на ушу спорта и събира най-добрите състезатели от световните първенства.

Санда се утвърждава като водеща дисциплина в света на бойните спортове, съчетавайки вековните традиции на китайското кунгфу с прагматизма на модерните системи за контактен бой. Често определяна като „китайски кикбокс", дисциплината включва удари с ръце, крака и хвърляния, но не и борба на земя.