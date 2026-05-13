Международното изложение за културни индустрии ще се фокусира върху цифровизацията и интелигентните технологии

22-рото издание на Международното изложение за културни индустрии в Шънджън ще се проведе от 21 до 25 май в Международния изложбен център на града. Това пише КМГ.

Основната експозиция ще включва осем павилиона с обща площ от 160 000 квадратни метра. Освен това са организирани и 51 допълнителни изложбени зали, които ще представят професионално, пазарно ориентирано, цифровизирано и международно събитие в културния сектор.

В изложението ще участват общо 6312 организации и предприятия от страната и чужбина, като 3306 от тях ще присъстват на място и ще представят над 120 000 културни продукта.

Тази година изложението ще се фокусира върху темата „Култура + технологии" и ще засили ролята на цифровите технологии във всички аспекти на събитието. За първи път ще бъде обособена зона за икономиките от АТИС, където ще бъдат представени културните и туристическите ресурси на Азиатско-тихоокеанския регион.