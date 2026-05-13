ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятър със скорост до 86 км/час събори дървета и кл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22839049 www.24chasa.bg

Международното изложение за културни индустрии ще се фокусира върху цифровизацията и интелигентните технологии

КМГ

780
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

22-рото издание на Международното изложение за културни индустрии в Шънджън ще се проведе от 21 до 25 май в Международния изложбен център на града. Това пише КМГ.

Основната експозиция ще включва осем павилиона с обща площ от 160 000 квадратни метра. Освен това са организирани и 51 допълнителни изложбени зали, които ще представят професионално, пазарно ориентирано, цифровизирано и международно събитие в културния сектор.

В изложението ще участват общо 6312 организации и предприятия от страната и чужбина, като 3306 от тях ще присъстват на място и ще представят над 120 000 културни продукта.

Тази година изложението ще се фокусира върху темата „Култура + технологии" и ще засили ролята на цифровите технологии във всички аспекти на събитието. За първи път ще бъде обособена зона за икономиките от АТИС, където ще бъдат представени културните и туристическите ресурси на Азиатско-тихоокеанския регион.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание