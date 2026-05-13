Тайланд намалява безвизовия престой до 30 дни за туристи от 93 държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Тайланд планира да намали от 60 на 30 дни безвизовия престой в страната за туристи от 93 държави с цел ограничаването на престъпната дейност, каза днес външния министър Сихасак Фуангкеткео, съобщи Ройтерс.

Фуангкеткео обяви, че министерството на външните работи на Тайланд ще представи съответния законопроект за одобрение пред кабинета за намаляване на безвизовия престой на чуждестранните туристи от 60 на 30 дни, макар че засега не уточни кога ще се случи това.

Тайланд предлага безвизов престой за посетители от 93 държави от юли 2024 г., припомня агенцията.

Сред планираните промени е и тайландските власти да проверяват дали пристигащите в страната с други типове визи спазват предназначението на съответния вид виза.

Предложените мерки имат за цел да ограничат злоупотребите с удължаване на визите, както и да намалят участието на туристи в престъпни дейности.

От началото на 2026 г. Тайланд е посрещнал 12,4 милиона чуждестранни посетители, което е спад с 3,43 на сто спрямо същия период на предходната година.

Туризмът е основен двигател на икономиката на Тайланд. През 2019 г. посетителите в държавата достигнаха рекордните 40 милиона.