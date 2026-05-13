ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На първо четене: въвежда се регистър на проследимо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22839084 www.24chasa.bg

Тайланд намалява безвизовия престой до 30 дни за туристи от 93 държави

640
Тайланд Снимка: СНИМКА: PIXABAY


Тайланд планира да намали от 60 на 30 дни безвизовия престой в страната за туристи от 93 държави с цел ограничаването на престъпната дейност, каза днес външния министър Сихасак Фуангкеткео, съобщи Ройтерс.

Фуангкеткео обяви, че министерството на външните работи на Тайланд ще представи съответния законопроект за одобрение пред кабинета за намаляване на безвизовия престой на чуждестранните туристи от 60 на 30 дни, макар че засега не уточни кога ще се случи това.

Тайланд предлага безвизов престой за посетители от 93 държави от юли 2024 г., припомня агенцията.

Сред планираните промени е и тайландските власти да проверяват дали пристигащите в страната с други типове визи спазват предназначението на съответния вид виза.

Предложените мерки имат за цел да ограничат злоупотребите с удължаване на визите, както и да намалят участието на туристи в престъпни дейности.

От началото на 2026 г. Тайланд е посрещнал 12,4 милиона чуждестранни посетители, което е спад с 3,43 на сто спрямо същия период на предходната година.

Туризмът е основен двигател на икономиката на Тайланд. През 2019 г. посетителите в държавата достигнаха рекордните 40 милиона.

Тайланд

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание