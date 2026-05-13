Китай откри глобална платформа за AI образование

По време на Световната конференция за дигитално образование в Ханджоу Китай представи нова глобална платформа за образователни услуги, базирани на изкуствен интелект. Инициативата цели да насърчи международния обмен на висококачествени образователни ресурси и по-широкото интегриране на AI технологиите в обучението. Това пише КМГ.

Платформата е част от обновяването на системата Smart Education of China, която вече е достъпна в около 220 държави и региони. Новите функции включват център за учене през целия живот и общност за изучаване на китайски език.

На форума беше представена и инициатива за AI образование, която призовава за по-ефективно използване на технологиите с цел устойчиво човешко развитие и намаляване на глобалното дигитално разделение.