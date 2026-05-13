Пън Лиюен: Китай ще засили сътрудничество с ЮНЕСКО за насърчаването на образованието за момичета и жени по целия свят

Сутринта на 12 май Пън Лиюен, първа дама на Китай и специален пратеник на ЮНЕСКО за насърчаване на образованието на момичетата и жените, се срещна в Пекин с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Това пише КМГ.

Пън Лиюен даде висока оценка на важната роля, която ЮНЕСКО играе в развитието на образованието на момичетата и жените по целия свят. Тя също така представи напредъка в развитието на тази сфера в Китай и изрази готовност да продължи да изпълнява задълженията си като специален пратеник, да засили сътрудничеството с ЮНЕСКО и да насърчи непрекъснатия напредък.

Халед Ел-Енани похвали изключителния принос на Пън Лиюен за глобалното образование на момичетата и жените по време на нейния мандат като специален пратеник, а също така благодари на китайската администрация на ЮНЕСКО за ценната подкрепа и готовност за по-нататъшно задълбочаване на обмена и сътрудничеството в областта.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

