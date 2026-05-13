По покана на китайския председател Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май. Това ще бъде втората среща лице в лице между двамата държавни глави след срещата им на върха в Пусан през октомври миналата година и първото посещение на американски президент в Китай от девет години. Президентът Тръмп публикува в социалните медии голямото си очакване за предстоящото си пътуване до Китай, пише КМГ.

Като едни от най-важните двустранни отношения в света днес, състоянието на китайско-американските отношения пряко влияе върху глобалната стабилност. Като двете най-големи икономики в света, съвкупната икономическа мощ на Китай и САЩ надхвърля една трета от световния обем, а търговията им със стоки представлява приблизително една пета от цялата световна търговия. Международната общност като цяло очаква, че икономическото и търговско сътрудничество ще продължи да служи като баласт и двигател за китайско-американските отношения, осигурявайки увереност на световната икономика и носейки стабилност на света.

Трябва да се отбележи, че най-важният фактор за поддържане на гладкия напредък на китайско-американските отношения е правилното справяне с тайванския въпрос. Това е най-важният въпрос в китайско-американските отношения, а също и най-големият рисков фактор. САЩ трябва да признаят, че Тайван е китайска територия, а Китай трябва да защитава националния си суверенитет и териториална цялост и никога няма да позволи на Тайван да се отдели от Китай. САЩ трябва също така да се отнасят с изключителна предпазливост към продажбите на оръжия на Тайван.

Земята е достатъчно голяма, за да побере общото развитие и просперитет както на Китай, така и на Съединените щати. Хората очакват, че започвайки от Пекин, срещата между китайските и американските лидери ще продължи да насочва кораба на китайско-американските отношения през бурите, като осигури плавния им напредък, внасяйки ценна стабилност и сигурност в един бурен свят.