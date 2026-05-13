„Спейс Екс" планира нов тестов полет на мегаракетата „Старшип" на 19 май

Компанията „Спейс Екс“ (SpaceX) на Илон Мъск планира да проведе на 19 май следващия тестов полет на мегаракетата „Старшип" (Starship), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на дванадесетия изпитателен полет ще бъдат тествани „Старшип" и ускорителят от ново поколение „Супер хеви", оборудвани с осъвременена версия на двигателите „Раптор" (Raptor). „Изстрелването ще се осъществи от модернизираната стартова площадка на космическия център „Старбейс" (Starbase) и е насрочено за вторник, 19 май“, се посочва в публикация на официалния профил на „Спейс Екс“ в социалната мрежа „Екс".

Предишният тестов полет на „Старшип" бе в средата на октомври 2025 г. Тогава компанията успя да рестартира двигателя „Раптор" в космоса и да тества подобрения, насочени към повишаване на надеждността на апарата при навлизането му обратно в земната атмосфера.

Плановете на компанията, разработила проекта, предвиждат космическата система „Старшип" да бъде многофункционална. Различните ѝ модификации ще се използват за пилотирани мисии в околоземната орбита за извеждане на сателити, както и за полети до Луната, Марс и по-далечни космически обекти. Конструкцията предвижда както ускорителят „Супер хеви", така и корабът „Старшип" да бъдат използвани за многократна употреба и да извършват вертикално кацане.

Преди време от „Спейс Екс“ обясниха, че компанията е въвела множество подобрения в корпуса на ракетата, които повишават нейната надеждност и ефективност.